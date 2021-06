Giappone, fiducia consumatori giugno sale a 34,7 punti (Di mercoledì 30 giugno 2021) (Teleborsa) – Migliora il sentiment dei consumatori Giapponesi a giugno. Secondo quanto comunicato dall’Istituto di ricerca economica e sociale del Cabinet Office Giapponese, l’indice di fiducia si è attestato a 34,7 punti, rispetto ai 34,1 di maggio. L’indice resta anche al di sotto della soglia di 50 punti, evidenziando la persistenza di un clima negativo fra le famiglie del Sol Levante. Leggi su quifinanza (Di mercoledì 30 giugno 2021) (Teleborsa) – Migliora il sentiment deisi a. Secondo quanto comunicato dall’Istituto di ricerca economica e sociale del Cabinet Officese, l’indice disi è attestato a 34,7, rispetto ai 34,1 di maggio. L’indice resta anche al di sotto della soglia di 50, evidenziando la persistenza di un clima negativo fra le famiglie del Sol Levante.

Ultime Notizie dalla rete : Giappone fiducia Giappone: in giugno fiducia consumatori salita a 37,4 punti Secondo quanto comunicato dall'Ufficio di Gabinetto nipponico, in giugno la fiducia dei consumatori è salita in Giappone a 37,4 punti dai 34,1 di maggio (34,7 punti in aprile). L'indice rimane comunque sotto la soglia di 50 punti che separa fiducia da pessimismo ormai dal ...

Borse asiatiche positive, Tokyo resta al palo Sul Giappone pesa una produzione industriale in calo del 5,9% a maggio, mentre la fiducia dei consumatori è salita marginalmente a giugno. In frazionale calo Hong Kong ( - 0,25%); guadagni frazionali ...

Appuntamenti macroeconomici del 30 giugno 2021 Borsa Italiana Giappone, fiducia consumatori giugno sale a 34,7 punti (Teleborsa) – Migliora il sentiment dei consumatori giapponesi a giugno. Secondo quanto comunicato dall’Istituto di ricerca economica e sociale del Cabinet Office giapponese, ...

Giappone: produzione industriale -5,9% a maggio, prima flessione in tre mesi Nel mese di maggio la produzione industriale del Giappone è scesa su base mensile del 5,9%, riportando la prima flessione in tre mesi. E' quanto emerge dalla lettura preliminare del dato, che ha fatto ...

