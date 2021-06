Generali | nuova strategia clima | investimenti fino a 9 | 5 mld

Advertising

"Il gruppoannuncia oggi nuovi ambiziosi obiettivi della propria strategia sul clima, in linea con il proprio impegno e le proprie convinzioni in materia e forte dei risultati già raggiunti -...Lastrategia verde di- precisa una nota - e' in continuita' con il precedente obiettivo di realizzare 4,5 miliardi di investimenti green nel periodo 2019 - 2021, che e' stato superato con ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 30 giu - La nuova strategia verde di Generali - precisa una nota - e' in continuita' con il precedente obiettivo di realizzare 4,5 miliardi di investimenti gre ...(Teleborsa) - Generali ha annunciato la realizzazione tra il 2021 e il 2025 di ulteriori investimenti in obbligazioni verdi e sostenibili per un valore compreso tra 8,5 e 9,5 miliardi di euro.