“Fate schifo | ora vi gonfio” a Roma aggrediti due ragazzi su un bus perchè si sono scambiati un bacio Il video da i brividi

repubblica : Omofobia su bus a Roma, passeggero insulta due ragazzi che si baciano: 'Fate schifo, vergognatevi' - fanpage : Un'aggressione verbale violentissima, con tanto di minacce di pestaggio. 'Fate schifo. Li fai scenne te o li devo m… - LaStampa : Omofobia, attacchi e insulti sull’autobus a una coppia gay a Roma: 'Fate schifo non potete baciarvi” - ClaudioMeazza : RT @AlfioKrancic: - Aurora218884174 : @Sterny2222 E dei tweet schifo si che voi fate da 8 mesi dove offendete due ragazzi solo perché si amano? O dei twe… -

Prima un insulto diretto, gratuito, senza appello. Due parole secche, lanciate per offendere e annientare: ''. Poi una minaccia di pestaggio con tanto di avvertimento all'autista alla guida di un autobus di linea che diventa teatro dell'ennesima aggressione omofoba a Roma. Poche ore dopo il Gay - ...a baciarvi davanti alla gente, mettetevi dietro un angolo. Rispetto per gli altri. Ma devo menarvi? E denunciami pure. E ancora rispondi? Siete delle mer**. Voi siete soltanto due me**e. ...Non vi vergognate? Ci sono i ragazzini , ha detto l'uomo. Uno dei due ragazzi poi ha risposto: Sei tu che devi .... Questa una delle frasi rivolte da un uomo a una coppia di ragazzi mentre si scambiav ...L'aggressione a Roma sulla linea 309 nei pressi della stazione Tiburtina. «Vergognatevi, dovete nascondervi, qui ci sono i ragazzini...scendete se no vi meno» ha gridato un uomo. Un mese fa un episodi ...