Facebook Bulletin | ufficiale la piattaforma per le newsletterHDblog it

(Di mercoledì 30 giugno 2021) La battaglia all’attuale leader Substack è cominciata.Read More L'articolo proviene da HelpMeTech.

Ultime Notizie dalla rete : Facebook Bulletin

arriva oggi: è una piattaforma per la realizzazione di newsletter , un trend che sta prendendo sempre più corpo soprattutto nel mondo del giornalismo (anche il famoso reporter ...ospiterà un mix di contenuti gratuiti e a pagamento: alcuni articoli potranno cioè essere letti senza limiti mentre altri potranno essere visionati soltanto dietro un paywall. In ...L'App di Facebook lancia Bulletin, un servizio di newsletter che permetterà agli scrittori di condividere newsletter con abbonati e Rete. Scoprine di più.Facebook Bulletin arriva oggi: è una piattaforma per la realizzazione di newsletter, un trend che sta prendendo sempre più corpo soprattutto nel mondo del giornalismo (anche il famoso reporter tecnolo ...