De Laurentiis sulla SuperLega: «Non è la soluzione per sanare i bilanci del calcio» (Di mercoledì 30 giugno 2021) Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha chiarito, nel corso della conferenza stampa se il suo club era stato contattato all’epoca della SuperLega e quale sarebbe secondo lui la soluzione migliore «Florentino Perez non mi ha mai contattato, io non sono mai stato a favore della SuperLega perché ne faccio una questione economica, ma non è che facendo un super torneo a 12 dove inviti tu gli altri, hai risolto i problemi dell’economia del calcio. I problemi dell’economia del calcio li risolvi se prendi coscienza che Champions ed Europe League non servono a nessuno. Florentino Perez ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 30 giugno 2021) Il presidente del Napoli Aurelio Deha chiarito, nel corso della conferenza stampa se il suo club era stato contattato all’epoca dellae quale sarebbe secondo lui lamigliore «Florentino Perez non mi ha mai contattato, io non sono mai stato a favore dellaperché ne faccio una questione economica, ma non è che facendo un super torneo a 12 dove inviti tu gli altri, hai risolto i problemi dell’economia del. I problemi dell’economia delli risolvi se prendi coscienza che Champions ed Europe League non servono a nessuno. Florentino Perez ...

