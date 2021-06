De Laurentiis: «Non ho mai voluto esonerare Gattuso ma non stava bene e chiamai Spalletti» (Di mercoledì 30 giugno 2021) De Laurentiis e Gattuso che non stava bene. «Non ho voluto mai esonerare Gattuso, ho visto Gattuso per un certo numero di partite dolente, con un paio di occhiali, non presente in panchina. Mi sono dovuto preoccupare: che cosa accade se la situazione dovesse precipitare. Ho chiamato Spalletti e ho chiesto la sua disponibilità. Lui me la diede. Se sarà necessario, ti richiamerò. Con Benitez mi sento ogni quattro cinque mesi, è rimasta una sintonia. Quel che mi piacque moltissimo di Benitez era il suo essere inglese dal punto di vista ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 30 giugno 2021) Deche non. «Non homai, ho vistoper un certo numero di partite dolente, con un paio di occhiali, non presente in panchina. Mi sono dovuto preoccupare: che cosa accade se la situazione dovesse precipitare. Ho chiamatoe ho chiesto la sua disponibilità. Lui me la diede. Se sarà necessario, ti richiamerò. Con Benitez mi sento ogni quattro cinque mesi, è rimasta una sintonia. Quel che mi piacque moltissimo di Benitez era il suo essere inglese dal punto di vista ...

Advertising

claudioruss : De Laurentiis: 'Basta vendere un giocatore? Forse non basterà, ma soprattutto dovrai vendere quelli che hanno aumen… - claudioruss : De Laurentiis: 'Sono un entusiasta, e l'errore è farsi prendere dall'entusiasmo: due acquisti magari non li avrei d… - claudioruss : De Laurentiis: 'Verona-Napoli? Il mister in alcune partite non si sentiva nella forma perfetta, tutti gli interlocu… - TUTTOINTER : RT @claudioruss: De Laurentiis: 'Basta vendere un giocatore? Forse non basterà, ma soprattutto dovrai vendere quelli che hanno aumentato a… - claudioruss : De Laurentiis: 'Con Mendes parlammo del rinnovo di Gattuso, non ci trovammo. Ci firmammo due righe, poi quando ques… -