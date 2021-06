De Laurentiis | «La dietrologia può portare ad avere cattivi pensieri | ma io non ne faccio»

(Di mercoledì 30 giugno 2021) La diretta della conferenza stampa del presidente del Napoli Aurelio De. Il presidente è accompagnato dal figlio Edo De. L’addetto alla comunicazione Nicola Lombardo ha introdotto la conferenza spiegando il motivo per cui il presidente ha deciso di parlare con la stampa. In avvio un attacco alle istituzioni del calcio che, nonostante il periodo di pandemia hanno preferito mettere davanti a tutto la necessità di svolgere alcune gare come ad esempio l’Europeo. «Vorrei chiedere al presidente Draghi: considerando che 30 milioni di italiani trovano nel calcio una valvola di sfogo e di questi una grande percentuale sono uomini che lavorano ...

Advertising

GusAzpilcueta : RT @claudioruss: De Laurentiis: 'Le voci degli allenatori sembrano stordenti e inimicarsi la logica di una squadra che trova da sola la sua… - fedecaccy : RT @claudioruss: De Laurentiis: 'Le voci degli allenatori sembrano stordenti e inimicarsi la logica di una squadra che trova da sola la sua… - CalcioNapoli24 : RT @claudioruss: De Laurentiis: 'Le voci degli allenatori sembrano stordenti e inimicarsi la logica di una squadra che trova da sola la sua… - claudioruss : De Laurentiis: 'Le voci degli allenatori sembrano stordenti e inimicarsi la logica di una squadra che trova da sola… - CalcioNapoli24 : -

Ultime Notizie dalla rete : Laurentiis dietrologia

... una vera mazzata per il club di Aurelio De. Animi tesi Il Verona ha disputato una ... ci ha pensato Claudio Marchisio che evidentemente ha visto come l'allenatore del Verona una...Benvenuti alla diretta testuale della conferenza stampa del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis che torna a parlare in vista della nuova stagione.De Laurentiis non rinuncia a parlare dell’ultima partita dello scorso campionato, quella col Verona, che non ha portato il Napoli in Champions. «Una volta che tu rompi qualcosa, i cocci anche se siste ...