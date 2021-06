Davide Basolo | l’alchimista tentatore di Temptation Island

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 30 giugno 2021)sarà uno dei single e tentatori di2021. Originario di La Spezia è noto al mondo dello spettacolo per essere statodel programma Uomini e Donne di Maria de Filippi. Il giovane è punto a lanciarsi in questa nuova sfida, ma scopriamo di più su di lui e sulla sua vita privata Il 27enne è nato il 28 settembre del 1993 a La Spezia. Sotto il segno della bilancia è noto al mondo dello spettacolo anche per la sua incredibile bellezza e per il suo fisico scolpito. Ha frequentato il Liceo Scientifico A. Pacinotti della sua città e successivamente la “EBS European ...