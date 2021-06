Conte | “Grillo? Questa svolta autarchica è una mortificazione per tutta la comunità M5S”

(Di mercoledì 30 giugno 2021) L’ex premier Giusepperisponde a Beppe, a poche ore dall’ultimo duro attacco del fondatore del Movimento 5 Stelle: “Andiamo avanti? Mai indietro, ci sono rimasto ma non tanto e solo per me., credo sia unaper un’interache io ho conosciuto bene e apprezzato di ragazze e ragazzi, persone adulte che hanno creduto in certi ideali. E’ una grandeper tutti loro”, ha dichiarato l’ex presidente del Consiglio beccato da La Presse vestito per il tennis, a poche ore dallo strappo ...

LucaBizzarri : Praticamente oggi Grillo ha detto di Conte (con il quale ha governato il paese) quello che Conte ha detto di Salvin… - TeresaBellanova : #Grillo su #Conte "non ha né visione politica, né capacità manageriali. Non ha esperienza di organizzazioni, né cap… - DaniloToninelli : Grillo e Conte sono la coppia migliore che la politica possa avere. Da una parte un visionario con i piedi ben pian…

A chi gli chiede se ci sia rimasto male per il durissimo post di Bepperisponde: 'Non tanto per me. Questa svolta autarchica credo sia una mortificazione per una intera comunità che io ...Domani consegnerò lo Statuto al Movimento" M5S, alta tensione fra. Salta la presentazione del nuovo Statuto. L'ex premier minaccia di lasciare M5S, ecco tutte le richieste di...È il day after. Il giorno dopo il grande schiaffo assestato da Beppe Grillo a Giuseppe Conte . Che si è preso la notte per riflettere e ora repli ...A chi ha letto il post di Beppe Grillo, nel quale l’eletto sottolinea la mancanza di capacità organizzativa di Giuseppe Conte, la sua distanza dai valori ...