Carceri: Letta, 'abusi intollerabili, Stato si serve con lealtà e onore' (Di mercoledì 30 giugno 2021) Roma, 30 giu. (Adnkronos) - "Immagini gravissime su cui la Magistratura fará piena luce. La legge vale per tutti e in Italia vige lo Stato di diritto. abusi cosí intollerabili non possono avere cittadinanza nel nostro Paese. A maggior ragione gravi perché ascrivibili a chi deve servire lo Stato con lealtà e onore". Lo ha detto ieri il segretario del Pd Enrico Letta interpellato dal quotidiano Domani, il primo a diffondere il video sulle violenze avvenute nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 30 giugno 2021) Roma, 30 giu. (Adnkronos) - "Immagini gravissime su cui la Magistratura fará piena luce. La legge vale per tutti e in Italia vige lodi diritto.cosínon possono avere cittadinanza nel nostro Paese. A maggior ragione gravi perché ascrivibili a chi deve servire locon". Lo ha detto ieri il segretario del Pd Enricointerpellato dal quotidiano Domani, il primo a diffondere il video sulle violenze avvenute nel carcere di Santa Maria Capua Vetere.

Carceri: Letta, 'abusi intollerabili, Stato si serve con lealtà e onore' La Sicilia

Pestaggio nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Pd: "Cartabia riferisca in parlamento" Il Pd chiede che la ministra della Giustizia riferisca in Parlamento sulla vicenda di Santa Maria Capua Vetere. Lo afferma Piero De Luca, vicepresidente del Gruppo Dem alla Camera. “Siamo profondament ...

