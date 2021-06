Borsa: variante Delta preoccupa listini, Europa chiude in calo (Di mercoledì 30 giugno 2021) Le Borse europee chiudono in flessione con la variante Delta del Covid che preoccupa i listini. Parigi cede lo 0,91% con il Cac 40 a 6.507 punti. Francoforte lascia sul terreno l'1,02% con il Dax a 15. Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 30 giugno 2021) Le Borse europee chiudono in flessione con ladel Covid che. Parigi cede lo 0,91% con il Cac 40 a 6.507 punti. Francoforte lascia sul terreno l'1,02% con il Dax a 15.

Advertising

fisco24_info : Borsa: variante Delta preoccupa listini, Europa chiude in calo: Francoforte -1,02%, Parigi -0,91%, Londra -0,71% - biondi_danilo : @repubblica Su una pagina il terrore per la variante Delta. Sulla pagina accanto la celebrazione della ripartenza,… - daybinary : Borsa: Europa in calo con la variante delta, Milano -0,8% - Ad10000follower : Borsa: Europa in calo con la variante delta, Milano -0,8% - DividendProfit : Borsa: Europa in calo con la variante delta, Milano -0,8% – Economia -

Ultime Notizie dalla rete : Borsa variante Borsa: variante Delta preoccupa listini, Europa chiude in calo Le Borse europee chiudono in flessione con la variante Delta del Covid che preoccupa i listini. Parigi cede lo 0,91% con il Cac 40 a 6.507 punti. Francoforte lascia sul terreno l'1,02% con il Dax a 15.531 punti. Londra perde lo 0,71% con il Ftse ...

Borsa, finale in rosso per un semestre d'oro ... grazie alle campagne vaccinali contro il Covid, alle politiche monetarie e fiscali, alla ripresa economica in atto, benché la festa in questi giorni sia guastata dalle preoccupazioni per la variante ...

Borsa: Europa in calo, si guarda a petrolio e variante delta ANSA Nuova Europa Borsa, finale in rosso per un semestre d’oro I listini europei chiudono in territorio negativo un semestre di rialzi a doppia cifra - A Milano vola Unipol dopo gli acquisti delle cooperative, crolla Safilo - Spread in ribasso, recupera il petrol ...

Borsa: variante Delta preoccupa listini, Europa chiude in calo Le Borse europee chiudono in flessione con la variante Delta del Covid che preoccupa i listini. Parigi cede lo 0,91% con il Cac 40 a 6.507 punti. Francoforte lascia sul terreno l'1,02% con il Dax a 15 ...

Le Borse europee chiudono in flessione con laDelta del Covid che preoccupa i listini. Parigi cede lo 0,91% con il Cac 40 a 6.507 punti. Francoforte lascia sul terreno l'1,02% con il Dax a 15.531 punti. Londra perde lo 0,71% con il Ftse ...... grazie alle campagne vaccinali contro il Covid, alle politiche monetarie e fiscali, alla ripresa economica in atto, benché la festa in questi giorni sia guastata dalle preoccupazioni per la...I listini europei chiudono in territorio negativo un semestre di rialzi a doppia cifra - A Milano vola Unipol dopo gli acquisti delle cooperative, crolla Safilo - Spread in ribasso, recupera il petrol ...Le Borse europee chiudono in flessione con la variante Delta del Covid che preoccupa i listini. Parigi cede lo 0,91% con il Cac 40 a 6.507 punti. Francoforte lascia sul terreno l'1,02% con il Dax a 15 ...