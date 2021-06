Blackstone chiede un maxi-risarcimento a Rcs e Cairo: vuole 600 milioni di dollari per la mancata cessione del palazzo di via Solferino (Di mercoledì 30 giugno 2021) Si mette male per il gruppo editoriale Rcs e per Urbano Cairo. Dopo l’esito negativo del lodo arbitrale milanese sulla compravendita dell’immobile di via Solferino, il fondo americano Blackstone torna all’attacco. chiede al tribunale di New York di unificare le due cause contro Rcs e Cairo e formalizza la richiesta di un maxirisarcimento: la pretesa di Blackstone, quantificata dagli avvocati dello studio Kirkland&Ellis, ammonta infatti a 600 milioni di dollari, pari a oltre 505 milioni di euro. In ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 30 giugno 2021) Si mette male per il gruppo editoriale Rcs e per Urbano. Dopo l’esito negativo del lodo arbitrale milanese sulla compravendita dell’immobile di via, il fondo americanotorna all’attacco.al tribunale di New York di unificare le due cause contro Rcs ee formalizza la richiesta di un: la pretesa di, quantificata dagli avvocati dello studio Kirkland&Ellis, ammonta infatti a 600di, pari a oltre 505di euro. In ...

