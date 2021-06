Attivi video e foto WhatsApp che si visualizzano una volta sola in beta, come funzionano (Di mercoledì 30 giugno 2021) Da poche ore, più di qualcuno avrà notato l’apparizione di video e foto WhatsApp che si visualizzano una volta sola nelle propria app di messaggistica, quando spediti da un mittente. Si potrebbe pensare ad un problema o anomalia ma così non è, per nulla. Piuttosto si tratta di una novità alla quale stavano lavorando da tempo gli sviluppatori e che ora è giunta a maturazione per essere disponibile almeno per i beta tester Android. In redazione è stata effettuata già una prova della funzione nuova di zecca che ha uno scopo ben preciso: fare ricorso a foto ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 30 giugno 2021) Da poche ore, più di qualcuno avrà notato l’apparizione diche siunanelle propria app di messaggistica, quando spediti da un mittente. Si potrebbe pensare ad un problema o anomalia ma così non è, per nulla. Piuttosto si tratta di una novità alla quale stavano lavorando da tempo gli sviluppatori e che ora è giunta a maturazione per essere disponibile almeno per itester Android. In redazione è stata effettuata già una prova della funzione nuova di zecca che ha uno scopo ben preciso: fare ricorso a...

Advertising

RaiTre : Un viaggio ravvicinato tra i vulcani attivi più spettacolari e impetuosi del pianeta #Sapiens files con… - BeefyDom : RT @Master_AresDan: Per prossima sessione cerco a Milano 2 validi attivi per mettere al centro dell’attenzione la cagna pompinara qui sotto… - MuscleAmmirator : RT @Master_AresDan: Per prossima sessione cerco a Milano 2 validi attivi per mettere al centro dell’attenzione la cagna pompinara qui sotto… - Master_AresDan : Per prossima sessione cerco a Milano 2 validi attivi per mettere al centro dell’attenzione la cagna pompinara qui s… - yoongimybubu : Vi scongiuro, stavo per piangere... Per favore, non vi chiedo di amarli o di ascoltarli, solo di guardare almeno me… -

Ultime Notizie dalla rete : Attivi video Record per il mercato delle app: 34 miliardi di $ spesi nel secondo trimestre Secondo App Annie, l'app rilanciata a maggio 2020 vanta ora 18 milioni di utenti attivi mensili ... Gli utenti amano sempre di più app come Tik Tok per la condivisione di brevi video ma la competizione ...

Tenorshare ReiBoot: ripristinare un dispositivo iOS in un click! ...riesce a lasciare intaccati tutti i dati conservati nei nostri dispositivi come foto e video. La ...iOS è impossibile garantire al 100% un funzionamento senza errori su milioni di dispositivi attivi. ...

Nuovo Vivo V21 5G con fotocamera selfie da 44 megapixel e stabilizzazione ottica dell'immagine ilmattino.it Secondo App Annie, l'app rilanciata a maggio 2020 vanta ora 18 milioni di utentimensili ... Gli utenti amano sempre di più app come Tik Tok per la condivisione di brevima la competizione ......riesce a lasciare intaccati tutti i dati conservati nei nostri dispositivi come foto e. La ...iOS è impossibile garantire al 100% un funzionamento senza errori su milioni di dispositivi. ...