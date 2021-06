Andrea Di Carlo ci riprova con Arisa e le dedica la canzone giusta

Leggi su ultimenotizieflash

(Di mercoledì 30 giugno 2021)Ditorna all’attacco con, il manager ci, corteggia ancora una volta in pubblico la cantante, sui social. Lei sembra non rispondere o almeno non lo fa in pubblico. C’è una nuova foto sul profilo social diDi, è lo scatto che mostra il bacio tra i due ma chissà se è recente o no. “Ho una proposta sexy da farti…” inizia così il fidanzato o l’ex fidanzato diche prosegue: “Cresciamo insieme? Dammi il tuo cuore, sei la mia lady” e qui riconosciamo ladi Sangiovanni. Il cantante di Amici l’ha ...