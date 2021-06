Al via la “Rete dei presidi farmaceutici solidali”. Egualia, Banco Farmaceutico e FOFI insieme per aiutare chi si prende cura dei poveri (Di mercoledì 30 giugno 2021) (Adnkronos) - Roma, 30 giugno 2021 – È partito il progetto Rete dei presidi farmaceutici solidali, per favorire la cura delle persone che vivono in stato di povertà attraverso un sostegno strutturale alle realtà che già offrono loro medicine e terapie gratuite. L'iniziativa è stata resa possibile dalla partnership tra Egualia, Fondazione Banco Farmaceutico onlus e FOFI- Federazione degli Ordini dei Farmacisti. Attualmente, le organizzazioni beneficiarie del programma sono due: Opera San Francesco di Milano e la Comunità di Sant'Egidio di ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 30 giugno 2021) (Adnkronos) - Roma, 30 giugno 2021 – È partito il progettodei, per favorire ladelle persone che vivono in stato di povertà attraverso un sostegno strutturale alle realtà che già offrono loro medicine e terapie gratuite. L'iniziativa è stata resa possibile dalla partnership tra, Fondazioneonlus e- Federazione degli Ordini dei Farmacisti. Attualmente, le organizzazioni beneficiarie del programma sono due: Opera San Francesco di Milano e la Comunità di Sant'Egidio di ...

Advertising

cecibondioli : RT @GruppoHera: Giovedì 1/07 lavori #GruppoHera alla rete idrica in viale Verdi (MO) per il rinnovo di un gruppo di valvole: prevista la mo… - romamobilita : Lavori sulla rete idrica di via di Torrenova, nel tratto da via Squinzano a via Achemenide, con chiusura della svol… - aostasera : Nuova rete di servizi di doposcuola, al via il bando per la co-progettazione - Aostasera - PantheonVerona : Venerdì 2 luglio alle ore 10:30 ci sarà un sopralluogo da parte del presidente di Megareti Alessandro Montagna e de… - AnnaAscani : RT @iosonolacora: All'Open Innovation Summit di @sole24ore e @DigitalMagicsT interviene @AnnaAscani , Sottosegretaria @MISE_GOV 'Per inno… -