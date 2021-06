Al via domenica la Aegean 600, sette team italiani in gara (Di mercoledì 30 giugno 2021) Partirà domenica 4 luglio davanti al Tempio di Poseidone a Sounio, la Aegean 600. Le iscrizioni dell’edizione inaugurale sono state 83 da 22 paesi, anche se con la pandemia alcune squadre provenienti da altri continenti hanno dovuto rinunciare. In gara anche sette team italiani. La Aegean 600 vedrà in acqua monoscafi e multiscafi sfidarsi in una non-stop di 600 miglia nautiche. Organizzata dall’Hellenic Offshore Racing Club (HORC) e dalla Regione dell’Attica, la gara vede un percorso interessante attraverso 15 isole, con paesaggi mozzafiato che hanno ... Leggi su nonsolonautica (Di mercoledì 30 giugno 2021) Partirà4 luglio davanti al Tempio di Poseidone a Sounio, la600. Le iscrizioni dell’edizione inaugurale sono state 83 da 22 paesi, anche se con la pandemia alcune squadre provenienti da altri continenti hanno dovuto rinunciare. Inanche. La600 vedrà in acqua monoscafi e multiscafi sfidarsi in una non-stop di 600 miglia nautiche. Organizzata dall’Hellenic Offshore Racing Club (HORC) e dalla Regione dell’Attica, lavede un percorso interessante attraverso 15 isole, con paesaggi mozzafiato che hanno ...

