WhatsApp, novità in arrivo: sarà possibile riascoltare i messaggi vocali prima dell’invio (Di martedì 29 giugno 2021) Altra interessante novità in arrivo da WhatsApp: sarà possibile riascoltare i messaggi vocali prima dell’invio (Getty Images)Per reggere la concorrenza della app Signal, i cui download negli ultimi mesi sono schizzati alle stelle anche perché considerata più sicura sul fronte della privacy e perciò consigliata dal visionario imprenditore, nonché tra gli uomini più ricchi del mondo, Elon Musk, la più popolare app di messaggistica, WhatsApp, di proprietà di Facebook, non smette di regalare ... Leggi su ck12 (Di martedì 29 giugno 2021) Altra interessanteinda(Getty Images)Per reggere la concorrenza della app Signal, i cui download negli ultimi mesi sono schizzati alle stelle anche perché considerata più sicura sul fronte della privacy e perciò consigliata dal visionario imprenditore, nonché tra gli uomini più ricchi del mondo, Elon Musk, la più popolare app distica,, di proprietà di Facebook, non smette di regalare ...

Advertising

infoitscienza : WhatsApp, grandi novità in arrivo: cosa si potrà fare sull’app di messaggistica - ReTwitStorm_ita : #Whatsapp #Punta sui #Messaggi #Vocali: ecco l'#Ultima novità in #Arrivo - LaStampaTV : VIDEO | WhatsApp, novità per i messaggi vocali: niente più errori, si potranno ascoltare prima dell'invio - rosatoeu : WhatsApp, novità per i messaggi vocali: niente più errori, si potranno ascoltare prima dell'invio. - Marilenapas : RT @repubblica: WhatsApp, novità per i messaggi vocali: niente più errori, si potranno ascoltare prima dell'invio -