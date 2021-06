Variante Delta, basterebbero appena 5-10 secondi per essere contagiati (Di martedì 29 giugno 2021) . A dirlo è la dott.ssa Jeannette Young, capo della sanità del Queensland La Variante Delta è ormai nota per la sua alta contagiosità. Rappresenta quasi la totalità dei casi in Inghilterra ed è ormai presente in 92 paesi del mondo, compresa l’Italia. La sua caratteristica peculiare è l’alta trasmissibilità. L’ennesima mutazione del virus lo ha reso più “rapido” e quindi facile da prendere. Secondo quanto indicato dal capo della sanità del Queensland, la dott.ssa Jeannette Young: «all’inizio di questa pandemia, ho detto che 15 minuti di stretto contatto erano un tempo cui prestare attenzione. Ora sembra che siano da 5 a 10 secondi a ... Leggi su 361magazine (Di martedì 29 giugno 2021) . A dirlo è la dott.ssa Jeannette Young, capo della sanità del Queensland Laè ormai nota per la sua alta contagiosità. Rappresenta quasi la totalità dei casi in Inghilterra ed è ormai presente in 92 paesi del mondo, compresa l’Italia. La sua caratteristica peculiare è l’alta trasmissibilità. L’ennesima mutazione del virus lo ha reso più “rapido” e quindi facile da prendere. Secondo quanto indicato dal capo della sanità del Queensland, la dott.ssa Jeannette Young: «all’inizio di questa pandemia, ho detto che 15 minuti di stretto contatto erano un tempo cui prestare attenzione. Ora sembra che siano da 5 a 10a ...

