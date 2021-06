Traffico Roma del 29-06-2021 ore 10:00 (Di martedì 29 giugno 2021) Luceverde Roma ancora una buona giornata Ben ritrovati dalla redazione in studio Daniele guerrisi circolazione sostenuta sulle principali direttrici che conducono verso il litorale in particolare a Roma su decoder sulla Pontina dal raccordo a Pratica di Mare verso Pomezia di conseguenza per le difficoltà di immissione sulla stessa Pontina Ci sono rallentamenti e code anche sul raccordo in carreggiata esterna dalla Colombo in interna dalla Laurentina sempre in carreggiata interna rallentamenti e code anche tra Romanina ed Appia trafficata la stessa Colombo tra via di Malafede via Pindaro verso code che ritroviamo sull’Aurelia tra Aranova ... Leggi su romadailynews (Di martedì 29 giugno 2021) Luceverdeancora una buona giornata Ben ritrovati dalla redazione in studio Daniele guerrisi circolazione sostenuta sulle principali direttrici che conducono verso il litorale in particolare asu decoder sulla Pontina dal raccordo a Pratica di Mare verso Pomezia di conseguenza per le difficoltà di immissione sulla stessa Pontina Ci sono rallentamenti e code anche sul raccordo in carreggiata esterna dalla Colombo in interna dalla Laurentina sempre in carreggiata interna rallentamenti e code anche tranina ed Appia trafficata la stessa Colombo tra via di Malafede via Pindaro verso code che ritroviamo sull’Aurelia tra Aranova ...

rep_roma : San Pietro e Paolo, traffico sulle strade verso il mare [aggiornamento delle 10:05] - LuceverdeRadio : ?? #autostrade #VeicoloInFiamme - A24 Roma Teramo ? TRATTO CHIUSO tra Assergi e San Gabriele-Colledara >< ? TRAFF… - viabilitasdp : 10:11 #A24 Tratto Chiuso tra Assergi e San Gabriele-Colledara per Veicolo in fiamme Uscita consigliata provenendo… - CCISS_Ministero : A1 Diramazione Roma Nord code per 2 km causa traffico congestionato tra Svincolo Castelnuovo di Porto (Km 10) e A1… - CCISS_Ministero : A24 Roma-Teramo traffico bloccato causa veicolo in fiamme tra Svincolo Assergi (Km 117) e A24 Svincolo Colledara-S… -

