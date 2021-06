The Elder Scrolls 6, per Todd Howard 'è bene pensare che sia ancora in fase di progettazione' (Di martedì 29 giugno 2021) Con Starfield in arrivo il prossimo anno, molti fan sperano di sentire qualche dettaglio in più su The Elder Scrolls 6. Tuttavia, secondo le ultime parole di Todd Howard, è meglio che i giocatori moderino le loro aspettative. In un'intervista con The Telegraph, Howard ha parlato un po' dello sviluppo del prossimo capitolo di Elder Scrolls. Con Starfield, il gioco gira su Creation Engine 2, qualcosa che dice "è costruito per entrambi i giochi". Proseguendo da questi commenti, ha aggiunto che "la stragrande maggioranza del lavoro di sviluppo è su Starfield" ed "è bello ... Leggi su eurogamer (Di martedì 29 giugno 2021) Con Starfield in arrivo il prossimo anno, molti fan sperano di sentire qualche dettaglio in più su The6. Tuttavia, secondo le ultime parole di, è meglio che i giocatori moderino le loro aspettative. In un'intervista con The Telegraph,ha parlato un po' dello sviluppo del prossimo capitolo di. Con Starfield, il gioco gira su Creation Engine 2, qualcosa che dice "è costruito per entrambi i giochi". Proseguendo da questi commenti, ha aggiunto che "la stragrande maggioranza del lavoro di sviluppo è su Starfield" ed "è bello ...

