Tabellone Europei calcio 2021 | calendario quarti di finale | date | programma | orari | tv e streaming

(Di martedì 29 giugno 2021) Italia-Belgio, Svizzera-Spagna, Repubblica Ceca-Danimarca, Inghilterra-Svezia/Ucraina sono idideglidi. Gli azzurri scenderanno in campo venerdì 2 luglio (ore 18.00) all’Allianz Arena di Monaco per affrontare il Belgio in match di cartello assolutamente da non perdere. La nostra Nazionale, capace di sconfiggere l’Austria ai supplementari, incrocerà Lukaku e compagni che hanno eliminato il Portogallo detentore del trofeo. La Svizzera ha firmato l’impresa spedendo a casa la Francia ai calci di rigore e cercherà di sognare ancora sfidando la Spagna venerdì 2 luglio (ore ...