Summit a Roma: bisogna difendere l’Africa dall’Isis (Di martedì 29 giugno 2021) La comunità internazionale e i corpi diplomatici hanno fatto dei passi avanti per garantire la sicurezza internazionale. Nonostante gli sforzi, la minaccia dell’Isis ancora incombe ed il nuovo punto nevralgico è l’Africa Subsahariana. Questo è l’ordine del giorno del Summit che si apre oggi a Roma. Il Summit di Roma La coalizione globale contro Daesh Leggi su periodicodaily (Di martedì 29 giugno 2021) La comunità internazionale e i corpi diplomatici hanno fatto dei passi avanti per garantire la sicurezza internazionale. Nonostante gli sforzi, la minaccia dell’Isis ancora incombe ed il nuovo punto nevralgico èSubsahariana. Questo è l’ordine del giorno delche si apre oggi a. IldiLa coalizione globale contro Daesh

Advertising

Mov5Stelle : Per la prima volta in Italia, a Roma, si è riunita la coalizione anti-Daesh con un summit presieduto dal ministro… - 1603ina : RT @Mov5Stelle: Per la prima volta in Italia, a Roma, si è riunita la coalizione anti-Daesh con un summit presieduto dal ministro @luigidim… - divorex82 : RT @Mov5Stelle: Per la prima volta in Italia, a Roma, si è riunita la coalizione anti-Daesh con un summit presieduto dal ministro @luigidim… - AndreaCoiaM5S : RT @Mov5Stelle: Per la prima volta in Italia, a Roma, si è riunita la coalizione anti-Daesh con un summit presieduto dal ministro @luigidim… - sabrinatehilim : RT @Mov5Stelle: Per la prima volta in Italia, a Roma, si è riunita la coalizione anti-Daesh con un summit presieduto dal ministro @luigidim… -