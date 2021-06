Sondaggio, FdI primo partito. Meloni: “Draghi finalmente ci è arrivato. Il cashback è un’idiozia” (Di martedì 29 giugno 2021) E sorpasso fu. Non si arresta la corsa di Fratelli d’Italia. E ieri da Enrico Mentana, è arrivata la conferma del primo gradino sul podio per Fratelli d’Italia. Durante lo speciale del Tg di La7 dedicato alla conferenza stampa di Giuseppe Conte, che ha lanciato un ultimatum a Beppe Grillo, il direttore ha anticipato infatti il Sondaggio del lunedì realizzato da Swg. Che, con la veridicità assiomatica della matematica percentuale rivela come, rispetto alla settimana precedente, c’è un cambiamento importante. Addirittura storico per Fratelli d’Italia. Sondaggio Swg, è sorpasso: FdI a guida Meloni è il primo ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 29 giugno 2021) E sorpasso fu. Non si arresta la corsa di Fratelli d’Italia. E ieri da Enrico Mentana, è arrivata la conferma delgradino sul podio per Fratelli d’Italia. Durante lo speciale del Tg di La7 dedicato alla conferenza stampa di Giuseppe Conte, che ha lanciato un ultimatum a Beppe Grillo, il direttore ha anticipato infatti ildel lunedì realizzato da Swg. Che, con la veridicità assiomatica della matematica percentuale rivela come, rispetto alla settimana precedente, c’è un cambiamento importante. Addirittura storico per Fratelli d’Italia.Swg, è sorpasso: FdI a guidaè il...

