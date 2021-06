Sepe nel mirino dell' Inter | può essere il vice Handanovic!

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 29 giugno 2021) Dopo che Meret è stato dichiarato il titolare e Ospina cedibile di fronte ad offerte adatte, il Napoli si era mosso per prendere il nuovo secondo portiere. Tra i tanti nomi circolati, quello di Luigiè stato tra i più insistenti, visto che con l'acquisto del portiere del Parma, cresciuto nel vivaio azzurro, il Napoli avrebbe riempito un posto importante per la lista europea. Secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà, però, l'avrebbe raggiunto l'intesa coi ducali sulla base di un prestito con diritto di riscatto, per assicurarsi unHandanovic d'esperienza.ha altri tre anni di contratto in Emilia, ...