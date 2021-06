Sedicenne uccisa, l’amico fermato: “Demone dentro di me” (Di martedì 29 giugno 2021) (Adnkronos) – “Sentivo il Demone dentro di me, sono uscito di casa con un coltello per ucciderla”. E una delle frasi, da quanto si apprende, che il 16enne fermato per l’omicidio dell’amica e coetanea Chiara Gualzetti, uccisa a coltellate nella zona dell’Abbazia di Monteveglio (Bologna), ha confessato ai carabinieri di Borgo Panigale e al magistrato della procura per i minorenni Simone Purgato. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 29 giugno 2021) (Adnkronos) – “Sentivo ildi me, sono uscito di casa con un coltello per ucciderla”. E una delle frasi, da quanto si apprende, che il 16enneper l’omicidio dell’amica e coetanea Chiara Gualzetti,a coltellate nella zona dell’Abbazia di Monteveglio (Bologna), ha confessato ai carabinieri di Borgo Panigale e al magistrato della procura per i minorenni Simone Purgato. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

