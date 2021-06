Secondo uno studio i bambini affetti da forme lievi di COVID-19 sviluppano una risposta anticorpale maggiore e più duratura di quella degli adulti. (Di martedì 29 giugno 2021) Università degli Studi di Padova, Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie e “Penta” presentano nuovi dati sulla durata della protezione immunitaria contro SARS-CoV-2 nei bambini. Uno studio pubblicato in questi giorni sulla rivista “Paediatrics” dimostra che i bambini affetti da forme lievi di COVID-19 sviluppano una risposta anticorpale maggiore e più duratura di quella degli adulti. Lo ... Leggi su cityroma (Di martedì 29 giugno 2021) UniversitàStudi di Padova, Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie e “Penta” presentano nuovi dati sulla durata della protezione immunitaria contro SARS-CoV-2 nei. Unopubblicato in questi giorni sulla rivista “Paediatrics” dimostra che idadi-19unae piùdi. Lo ...

