Regione Campania, Il Consiglio dice sì alla variazione del bilancio di previsione 2021-2023 (Di martedì 29 giugno 2021) Il Consiglio Regionale della Campania, presieduto da Gennaro Oliviero, ha approvato, con 29 voti favorevoli e 9 astenuti, la “Seconda variazione al bilancio di previsione 2021-2023” che va ad incrementare la dotazione di bilancio di oltre 30 milioni e 400 mila euro a seguito della restituzione di tale importo alla Regione Campania dalla provincia di Caserta, per far fronte alle spese urgenti ed indifferibili relative al servizio di gestione degli impianti di depurazione. Il disegno di ... Leggi su ildenaro (Di martedì 29 giugno 2021) IlRegionale della, presieduto da Gennaro Oliviero, ha approvato, con 29 voti favorevoli e 9 astenuti, la “Secondaaldi” che va ad incrementare la dotazione didi oltre 30 milioni e 400 mila euro a seguito della restituzione di tale importoprovincia di Caserta, per far fronte alle spese urgenti ed indifferibili relative al servizio di gestione degli impianti di depurazione. Il disegno di ...

Advertising

menelik40 : RT @Informa_Press: Massima attenzione in Regione ?? - walter0309 : @La7tv Mettete De Masi su una nave come comandante dei navigator è mandatelo in alto mare così non la mena più con… - viviana_ribes24 : RT @Informa_Press: Massima attenzione in Regione ?? - anteprima24 : ** #Rifiuti, Bonavitacola: 'La #Campania entro due anni sarà autonoma' ** - petrazzuolo : RT @napolimagazine: WHIRLPOOL - Incontro in Regione Campania con lavoratori e sindacati, De Luca: 'Blocco licenziamenti, vertenza simbolo n… -

Ultime Notizie dalla rete : Regione Campania Saldi estivi, le date per ogni regione e tutto ciò che c'è da sapere Ma quando si svolgeranno i saldi in ogni regione, e quanto dureranno? Le offerte inizieranno in tutte le regioni tra il 1 e il 3 luglio, con l'unica eccezione della Campania, che nei prossimi giorni ...

Aversa, Lpcs: 'Al Rione San Lorenzo torna la legalità grazie a noi' Va, dunque, sottolineata l'importanza del lavoro svolto negli ultimi mesi con una costante interlocuzione con Regione Campania e Acer affinché gli immobili fossero riconosciuti come Edilizia ...

COVID-19, AGGIORNAMENTO - Primo Piano Regione Campania Pfizer, stop prenotazioni: senza dosi appuntamenti a rischio Pfizer azzerato. Stop prenotazioni per il vaccino americano nel Lazio: chiuse fino all’arrivo delle nuove scorte, decurtate di oltre un ...

Ferrovie dello Stato, Corte dei conti approva relazione su gestione 2019 (Teleborsa) - La Sezione controllo enti della Corte dei conti ha approvato la Relazione sulla gestione 2019 di Ferrovie dello Stato italiane, società partecipata al 100 per cento dal ministero dell'Ec ...

Ma quando si svolgeranno i saldi in ogni, e quanto dureranno? Le offerte inizieranno in tutte le regioni tra il 1 e il 3 luglio, con l'unica eccezione della, che nei prossimi giorni ...Va, dunque, sottolineata l'importanza del lavoro svolto negli ultimi mesi con una costante interlocuzione cone Acer affinché gli immobili fossero riconosciuti come Edilizia ...Pfizer azzerato. Stop prenotazioni per il vaccino americano nel Lazio: chiuse fino all’arrivo delle nuove scorte, decurtate di oltre un ...(Teleborsa) - La Sezione controllo enti della Corte dei conti ha approvato la Relazione sulla gestione 2019 di Ferrovie dello Stato italiane, società partecipata al 100 per cento dal ministero dell'Ec ...