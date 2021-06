Poke | il parere della nutrizionista sul piatto unico più popolare dell’estate

Leggi su vanityfair

(Di martedì 29 giugno 2021) Tra i cibi più richiesti dell’estate troviamo in pole position il poke. Piatto unico e coloratissimo, da consumare freddo o a temperatura ambiente, nasce in territorio hawaiiano, ma – ormai da qualche anno – è gettonatissimo anche da noi (basti vedere il boom di locali specializzati in poke, spuntati come funghi in tutte le nostre città). Ad averlo scoperto in tempi recenti è la conduttrice e ballerina Lorella Cuccarini, la quale ha documentato il suo primo pasto a base di poke via Instagram, confidando di essersi avvicinata a questa ricetta su suggerimento dei suoi figli, dichiaratamente poke lovers. Abbiamo chiesto alla nutrizionista di mettere sotto la lente il poke, per capire se consumare questa preparazione è una buona abitudine oppure no.