Omicidio in via Capecelatro: arrestato 33enne (Di martedì 29 giugno 2021) A poche ore dall'Omicidio di un giovane tarantino di 21 anni, avvenuto intorno alla mezzanotte di ieri in pieno centro cittadino, gli investigatori della Squadra Mobile, al termine di rapidissime indagini, hanno individuato e fermato un pregiudicato di 33 anni sin da subito considerato l'autore materiale del ferimento mortale. Poco dopo la mezzanotte, la Sala Operativa 113 ha ricevuto numerose segnalazioni da parte dei cittadini di una persona che, poco prima, era stata attinta da colpi di arma da fuoco e che, all'incrocio tra via Japigia e via Capocelatro, era riversa per strada. I poliziotti, avviando le ricerche subito dopo l'efferato episodio, sono riusciti alle ...

