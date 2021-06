Nozze d’argento per Sinisa Mihajlovich e Arianna Rapaccioni: si sono risposati a Porto Cervo (Di martedì 29 giugno 2021) Da sempre innamoratissimi Sinisa Mihajlovich e Arianna Rapaccioni non hanno perso l’occasione di festeggiare le Nozze d’argento. 25 anni di matrimonio per l’ex calciatore e l’ex showgirl che hanno scelto di sposarsi di nuovo ma questa volta a Porto Cervo. Tutto così romantico ma niente di eccessivo per Sinisa e Arianna. Ovviamente hanno voluto accanto per l’occasione tutta la famiglia e le persone più care. Si sono sposati nel 1996 e per le Nozze d’argento hanno rinnovato ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 29 giugno 2021) Da sempre innamoratissiminon hanno perso l’occasione di festeggiare le. 25 anni di matrimonio per l’ex calciatore e l’ex showgirl che hanno scelto di sposarsi di nuovo ma questa volta a. Tutto così romantico ma niente di eccessivo per. Ovviamente hanno voluto accanto per l’occasione tutta la famiglia e le persone più care. Sisposati nel 1996 e per lehanno rinnovato ...

Advertising

stella6615 : @RCatuso L'anno prossimo nozze d'argento ?? - ROBERTOCECCHI2 : Check out medaglia nozze d'argento Umberto I savoia e Margherita 1893 - mervder : E comunque gli zii di Clari sabato mi hanno invitato alle loro nozze d’argento in quanto “fidanzata di nostra nipot… - ulivesc : @Giusepp40382931 Mia madre chiese a mio padre di portarla a vedere Fiorentina-Juventus per festeggiare le nozze d'argento. - vincenzodesa : @PandaSalvo @Alexego85Perego @BaddHandss Benta ha fatto le nozze d'argento alla juve ormai. Sarebbe ora che diventa… -

Ultime Notizie dalla rete : Nozze d’argento Nozze d’oro e d’argento, un "sì" per tutta la vita il Resto del Carlino