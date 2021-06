Napoli | Antonelli | ' Senesi piace a molti Ne riparleremo'

(Di martedì 29 giugno 2021)- Stefano, operatore di mercato e management, nonchè agente del giocatore Marco, è interventuo a Radio Marte .ha voluto dire la sua in merito al mercato e alla ...

- Stefano, operatore di mercato e management, nonchè agente del giocatore Marco Senesi , è interventuo a Radio Marte .ha voluto dire la sua in merito al mercato e alla ......- Le ultime notizie di mercato delche punta Senesi per la difesa . A Radio Marte nel corso della trasmissione "Si gonfia la rete" di Raffaele Auriemma è intervenuto Stefano, ...A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Stefano Antonelli, operatore di mercato e management che assiste Ricardo Senesi, papà di Marcos Senesi ...L'operatore di mercato: "Spalletti farà le sue scelte. Gli azzurri hanno una rosa da primi 4 posti. Bosognerà vedere chi partirà e per dove" ...