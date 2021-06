Morto Johnny Solinger, l’ex frontman degli Skid Row aveva 55 anni: chiese aiuto ai fan per sostenere le spese mediche ma fu un flop (Di martedì 29 giugno 2021) È Morto Johnny Solinger, l’ex frontman degli Skid Row. Il cantante aveva 55 anni e lo scorso maggio gli era stata diagnosticata un’insufficienza epatica. Originario di Dallas, in Texas, Solinger aveva annunciato con un post su Facebook la sua malattia che lo aveva costretto al ricovero in ospedale. aveva anche detto di non avere un’assicurazione sanitaria e aveva chiesto aiuto ai suoi fan per sostenere le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 29 giugno 2021) ÈRow. Il cantante55e lo scorso maggio gli era stata diagnosticata un’insufficienza epatica. Originario di Dallas, in Texas,annunciato con un post su Facebook la sua malattia che locostretto al ricovero in ospedale.anche detto di non avere un’assicurazione sanitaria echiestoai suoi fan perle ...

Advertising

FQMagazineit : Morto Johnny Solinger, l’ex frontman degli Skid Row aveva 55 anni: chiese aiuto ai fan per sostenere le spese medic… - rockmylifeita : RT@ VirginRadioIT SKID ROW, è morto l'ex cantante #JohnnySolinger. Aveva 55 anni ?? Frontman della band dal 1999 al… - infoitcultura : Skid Row, l'ex cantante Johnny Solinger è morto: aveva chiesto aiuto ai fan per curarsi - infoitcultura : Johnny Solinger, morto a 55 anni l'ex cantante degli Skid Row - Suoni_Distorti : E’ morto Johnny Solinger, ex cantante degli SKID ROW -