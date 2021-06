Medaglia d’oro agli infermieri bergamaschi: Poste li celebra con annullo filatelico (Di martedì 29 giugno 2021) Poste Italiane partecipa alla cerimonia di conferimento della Medaglia d’oro della città di Bergamo all’Ordine delle Professioni infermieristiche della città con uno speciale annullo filatelico. La cerimonia avrà luogo durante la seduta straordinaria del Consiglio comunale che si terrà presso il Teatro Donizetti il 30 giugno 2021 dalle 18, alla presenza del Presidente dell’Ordine delle Professioni infermieristiche, Gianluca Solitro, del Sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, del Responsabile della Macroarea Nord Ovest di Poste Italiane, ... Leggi su bergamonews (Di martedì 29 giugno 2021)Italiane partecipa alla cerimonia di conferimento delladella città di Bergamo all’Ordine delle Professionistiche della città con uno speciale. La cerimonia avrà luogo durante la seduta straordinaria del Consiglio comunale che si terrà presso il Teatro Donizetti il 30 giugno 2021 dalle 18, alla presenza del Presidente dell’Ordine delle Professionistiche, Gianluca Solitro, del Sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, del Responsabile della Macroarea Nord Ovest diItaliane, ...

