LIVE Musetti-Hurkacz 4-6 6-7 0-2, Wimbledon 2021 in DIRETTA: il polacco va avanti di due set e di un break (Di martedì 29 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-30 Spinge con il rovescio Musetti, prova ad appoggiarsi Hurkacz, ma spara fuori. 15-30 Il rovescio tagliato di Musetti scappa in larghezza. 15-15 Esce il rovescio in cross di Hurkacz. 0-15 Colpisce male con il dritto Musetti che deve reagire. 0-2. Sta provando a cambiare qualcosa Musetti, ma è difficile dar noia al polacco in risposta. 40-0 Prova a sparare il rovescio lungolinea, ma esce in corridoio. 30-0 Asse micidiale servizio-dritto per Hurkacz. 15-0 Prova ad arrampicarsi ... Leggi su oasport (Di martedì 29 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-30 Spinge con il rovescio, prova ad appoggiarsi, ma spara fuori. 15-30 Il rovescio tagliato discappa in larghezza. 15-15 Esce il rovescio in cross di. 0-15 Colpisce male con il drittoche deve reagire. 0-2. Sta provando a cambiare qualcosa, ma è difficile dar noia alin risposta. 40-0 Prova a sparare il rovescio lungolinea, ma esce in corridoio. 30-0 Asse micidiale servizio-dritto per. 15-0 Prova ad arrampicarsi ...

Advertising

SSportNetwork : #SuperSportSummer #Tennis #Wimbledon E' di #Hurkacz il #primoset: #Musetti sotto 6-4. #live - SSportNetwork : #SuperSportSummer #Tennis Si gioca finalmente a #Wimbledon! In corso il #primoset tra #Musetti e il polacco… - zazoomblog : LIVE Musetti-Hurkacz Wimbledon 2021 in DIRETTA: l’azzurro debutta sull’erba contro il vincitore di Miami -… - zazoomblog : Tennis: live ranking Atp italiani best ranking per Musetti. Berrettini testa di serie numero 8 a Wimbledon -… - zazoomblog : Tennis: live ranking Atp italiani best ranking per Musetti. Berrettini testa di serie numero 8 a Wimbledon -… -