Lazio, Felipe Anderson si avvicina. Difficile arrivare a Brandt (Di martedì 29 giugno 2021) Con la possibile partenza di Correa, la Lazio è pronta a riabbracciare Felipe Anderson. Molto Difficile arrivare a Brandt Il 1° luglio si aprirà ufficialmente la sessione estiva di Calciomercato, che però entrerà nel vivo soltanto dopo la fine di Euro 2020, e quindi dopo l’11 luglio. Tra le italiane sarà più attiva del solito la Lazio, pronta a regalare a Sarri i giocatori di cui ha bisogno. Tra gli obiettivi dei biancocelesti c’è il ritorno di Felipe Anderson. Correa, infatti, potrebbe partire, direzione Psg, e il brasiliano e uno ... Leggi su zon (Di martedì 29 giugno 2021) Con la possibile partenza di Correa, laè pronta a riabbracciare. MoltoIl 1° luglio si aprirà ufficialmente la sessione estiva di Calciomercato, che però entrerà nel vivo soltanto dopo la fine di Euro 2020, e quindi dopo l’11 luglio. Tra le italiane sarà più attiva del solito la, pronta a regalare a Sarri i giocatori di cui ha bisogno. Tra gli obiettivi dei biancocelesti c’è il ritorno di. Correa, infatti, potrebbe partire, direzione Psg, e il brasiliano e uno ...

