Italia | Immobile | “Francia out | fa riflettere Svizzera? Con noi una squadretta”

(Di martedì 29 giugno 2021) Il conferenza stampa da Coverciano, l'attaccante dell', Ciro, ha parlato in vista della sfida contro il Belgio, valevole per i quarti di finale di Euro 2020

FIRENZE - Il passaggio più importante della storia di Ciroin Nazionale si è compiuto ormai in questo Europeo, vissuto da titolare dopo anni di partite da attaccante sotto esame: 'Sento la fiducia di tutti. Mai come questa volta. Siamo davvero ...Una delle partite più suggestive dell'intero europeo:e Belgio sono due delle favorite per ... Una sfida nella sfida sarà quella tra i due bomber Ciroe Romelu Lukaku: impossibile non ...L'ex Juventus Emanuele Giaccherini ha parlato così a Sky Sport dell'Italia e della sfida contro il Belgio: "Mancini è stato bravissimo a creare un gruppo solido, con ...Il giocatore del Belgio Eden Hazard prova il recupero dall'infortunio per giocare la partita contro l'Italia. Gli aggiornamenti del fratello.