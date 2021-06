In Europa l'energia rinnovabile supera i combustibili fossili (Di martedì 29 giugno 2021) La legge è stata pubblicata sulla Gazzetta Europea e il primo pacchetto di norme, il 'Fit for 55' , per il raggiungimento dello scopo verrà presentato il 14 luglio. - - > Leggi Anche Clima, ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 29 giugno 2021) La legge è stata pubblicata sulla Gazzetta Europea e il primo pacchetto di norme, il 'Fit for 55' , per il raggiungimento dello scopo verrà presentato il 14 luglio. - - > Leggi Anche Clima, ...

Advertising

Stefano88271674 : @assurdistan Fantastico! Pensa, con tutti i cazzari che abbiamo in Italia potremmo rifornire di energia pulita tutta l'Europa... - ansa_economia : Borsa:Europa prosegue in calo dopo Wall Street, Milano -0,4%. Giù il turismo, energia e banche. Euro sul dollaro in… - fabyo40 : RT @massimopoli: @petergomezblog @fattoquotidiano Grazie a Dio almeno in Europa usano il cervello!!!! Solo in Italia si vuole fare la trans… - massimopoli : @petergomezblog @fattoquotidiano Grazie a Dio almeno in Europa usano il cervello!!!! Solo in Italia si vuole fare l… - AlessandroPonz4 : Questi due aspetti uniti assieme implicano, a parità di energia prodotta, la necessità di occupare un'area maggiore… -