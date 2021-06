Immissioni in ruolo 2021/2022 saranno telematiche, si parte nei prossimi giorni. Si sceglie prima provincia e poi scuola. AVVISI USR (Di martedì 29 giugno 2021) Gli Uffici Scolastici regionali forniscono indicazioni utili per gli aspiranti candidati per le Immissioni in ruolo previste per il prossimo anno. Quest'anno è intenzione del Ministero anticipare le procedure, o meglio fare in modo che il maggior numero di docenti possa essere in cattedra già dal 1° settembre. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 29 giugno 2021) Gli Uffici Scolastici regionali forniscono indicazioni utili per gli aspiranti candidati per leinpreviste per il prossimo anno. Quest'anno è intenzione del Ministero anticipare le procedure, o meglio fare in modo che il maggior numero di docenti possa essere in cattedra già dal 1° settembre. L'articolo .

