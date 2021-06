Frosinone | la sposa interrompe il pranzo di nozze per correre a vaccinarsi

(Di martedì 29 giugno 2021) Roma, 29 giu — A leggerla sembra una di quelle notizie appositamente ideate per rinfocolare la narrazione – i maligni direbbero la propaganda — che circonda l’enfasi vaccinale: e se da un lato c’è l’infuriare delle varianti, ecco poi episodi di «impegno civico» vaccinale come questo che ci arriva dalla provincia dia rinsaldare i sospetti. Unadel frusinate ha deciso di non rinunciare all’appuntamento con la dose di vaccino, fissata dalle autorità in anticipo e a sorpresa nella giornata che coincideva con la sua promessa di matrimonio. Lasaluta gli invitati e si va a vaccinare Così la donna ha salutato invitati e ...

clcaramaschi : RT @IlPrimatoN: Inizieremo a dire 'sposa vaccinata, sposa fortunata?' ?? - IlPrimatoN : Inizieremo a dire 'sposa vaccinata, sposa fortunata?' ?? - Italia_Notizie : Covid: la Asl anticipa il vaccino, sposa si assenta durante il pranzo di nozze. Lazio: 52 casi e 5 decessi -

Ultime Notizie dalla rete : Frosinone sposa

... nel comune di Piedimonte San Germano, in provincia di. - - > L'accaduto Floriana ha ... non ha potuto non esaltare il comportamento esemplare della neo -, dichiarando di aver sorriso ...... nel bel mezzo del pranzo di nozze, commentando: 'Un'esperienza che mi accompagnerà per tutta la vita', ha poi detto la. "Flirti con l'invitato". Orrore senza precedenti: ammazza a calci e ...Salvo Veneziano, anche lui partecipante alla prima edizione del Grande Fratello, ha ricordato Pietro Taricone con un post su Instagram.Priorità promessi sposi Floriana si è presentata al centro vaccinale di Piedimonte San Germano, in provincia di Frosinone, in abito da sposa. Insieme al neo marito Ivan si è recata nell’hub Stellantis ...