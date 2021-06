Francia out, le prime pagine dei quotidiani. L’Equipe: “Cancellati” (Di martedì 29 giugno 2021) “Ane’antis (letteralmente “Cancellati”)”. Questa la prima pagina de L’Equipe, il maggior quotidiano sportivo francese, a commento dell’eliminazione dei ‘Bleus’ di Didier Deschamps dall’Europeo, per mano della Svizzera dopo i calci di rigore. La foto a tutta pagina ritrae i calciatori transalpini Rabiot, Kimpembe e Giroud a testa bassa nella cornice della National Arena di Bucarest. “La delusione” è invece il titolo scelto in apertura dal giornale Le Parisien, con a corredo un’immagine di Kylian Mbappe’, stella del PSG e autore dell’errore dal dischetto che ha sancito l’eliminazione dei bleus. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 29 giugno 2021) “Ane’antis (letteralmente “”)”. Questa la prima pagina de, il maggior quotidiano sportivo francese, a commento dell’eliminazione dei ‘Bleus’ di Didier Deschamps dall’Europeo, per mano della Svizzera dopo i calci di rigore. La foto a tutta pagina ritrae i calciatori transalpini Rabiot, Kimpembe e Giroud a testa bassa nella cornice della National Arena di Bucarest. “La delusione” è invece il titolo scelto in apertura dal giornale Le Parisien, con a corredo un’immagine di Kylian Mbappe’, stella del PSG e autore dell’errore dal dischetto che ha sancito l’eliminazione dei bleus. SportFace.

Euro 2020, Francia - Svizzera 7 - 8 dcr 23.47 Euro 2020, Francia - Svizzera 7 - 8 dcr Francia out ai rigori,Svizzera a quarti Elvetici avanti al 15'con Seferovic che sale di testa e insacca. La Francia rischia di precipitare nel baratro al 55' Il Var 'vede' il rigore (Pavard stende ...

Europei, Lloris non cerca scuse: “Francia eliminata? Sarà dura da digerire” Grandissima delusione per la Francia che agli ottavi di finale di Euro 2020 viene fermata ed eliminata dalla Svizzera. Dopo i tempi regolamentari conclusi sul 3-3, non sono bastati i supplementari e, ...

