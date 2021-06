Denise Pipitone, intercettazione sparita: cosa nascondeva? (Di martedì 29 giugno 2021) Una frase di una intercettazione che riguarderebbe Jessica Pulizzi potrebbe essere significativa e dare un nuovo senso alle indagini su Denise Pipitone. Denise Pipitone (Google Immagini)Un altro pezzo di un puzzle molto complesso si aggiunge alla già intrigata questione della scomparsa di Denise Pipitone. Un tassello che si è avuto dalla trasmissione Quarto Grado. Che, come sappiamo bene, i rapporti con Piera Maggio non sono proprio positivi. In questo caso, però, la trasmissione ha portato alla luce una vecchia intercettazione che ... Leggi su chenews (Di martedì 29 giugno 2021) Una frase di unache riguarderebbe Jessica Pulizzi potrebbe essere significativa e dare un nuovo senso alle indagini su(Google Immagini)Un altro pezzo di un puzzle molto complesso si aggiunge alla già intrigata questione della scomparsa di. Un tassello che si è avuto dalla trasmissione Quarto Grado. Che, come sappiamo bene, i rapporti con Piera Maggio non sono proprio positivi. In questo caso, però, la trasmissione ha portato alla luce una vecchiache ...

Advertising

fattoquotidiano : Denise Pipitone, Piera Maggio diffida Quarto Grado: “Frasi offensive nei miei confronti affermate con veemenza inop… - alesaura : @LaGrevia @SlKim Io guardo alcune serie crime che raccontano fatti veri ma sono documentari e per me fa una grande… - LaGrevia : @SlKim Onesta? Pure io. Nel senso: ascoltando podcast in tema crime, guardando documentari e serie su morti ammazza… - infoitcultura : Denise Pipitone, 'la portai a casa'. L'intercettazione choc sparisce: le carte - infoitcultura : Denise Pipitone, 'puntata speciale alle 23'. Milo Infante cambia orario su Rai2: altri elementi dopo l'aggressione -