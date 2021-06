Conte, il Pd e la Provvidenza (Di martedì 29 giugno 2021) Dopo la vicenda di Mani Pulite, che ha segnato la distruzione per via mediatico giudiziaria di una larga parte delle forze politiche che avevano assicurato il governo del Paese in contrapposizione al più forte Partito Comunista d’Occidente, dal 1994 in poi in Italia si è affermata una anomala democrazia della alternanza fondata sullo scontro fra Berlusconismo e anti berlusconismo. Contro Berlusconi in tutti questi anni si è sempre schierata la cosiddetta Magistratura associata cioè quella fondata sull’Anm è gestita dal Csm. Fra il 2007 e il 2013, però, tutti i nodi sono venuti al pettine: si sono scatenate ben due crisi economiche, la prima negli Stati Uniti, l’altra in Europa. Nel 2011 ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 29 giugno 2021) Dopo la vicenda di Mani Pulite, che ha segnato la distruzione per via mediatico giudiziaria di una larga parte delle forze politiche che avevano assicurato il governo del Paese in contrapposizione al più forte Partito Comunista d’Occidente, dal 1994 in poi in Italia si è affermata una anomala democrazia della alternanza fondata sullo scontro fra Berlusconismo e anti berlusconismo. Contro Berlusconi in tutti questi anni si è sempre schierata la cosiddetta Magistratura associata cioè quella fondata sull’Anm è gestita dal Csm. Fra il 2007 e il 2013, però, tutti i nodi sono venuti al pettine: si sono scatenate ben due crisi economiche, la prima negli Stati Uniti, l’altra in Europa. Nel 2011 ...

Una storia di odio e di amorw. di Tonino Saponaro direttore TRCB Grillo ( padrone del Movimento ) scorge nell’impegno di Conte nell’operazione di guida dei pentastellati un comportamento un po megalomane che riduce il potere del comico e allora corre al ferreo rich ...

