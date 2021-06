Clamoroso a Wembley, l’Inghilterra elimina la Germania (Di martedì 29 giugno 2021) Smentito Lineker, l’Inghilterra elimina la Germania e va ai quarti di finale contro la vincente tra Svezia e Ucraina. Due a zero, risultato maturato nel secondo tempo. Reti di Sterling e Kane. La Germania si è divorata il gol dell’1-1 con Mueller che ha sbagliato da solo davanti al portiere. Per la Nazionale di Southgate è una vittoria storica. Del girone di ferro non resta più nessuno: fuori Germania, Francia e Portogallo. Finisce in maniera ingloriosa l’esperienza di Loew sulla panchina tedesca. Dopo aver vinto il Mondiale nel 2014, c’è stata l’eliminazione al primo turno ai Mondiali del ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 29 giugno 2021) Smentito Lineker,lae va ai quarti di finale contro la vincente tra Svezia e Ucraina. Due a zero, risultato maturato nel secondo tempo. Reti di Sterling e Kane. Lasi è divorata il gol dell’1-1 con Mueller che ha sbagliato da solo davanti al portiere. Per la Nazionale di Southgate è una vittoria storica. Del girone di ferro non resta più nessuno: fuori, Francia e Portogallo. Finisce in maniera ingloriosa l’esperienza di Loew sulla panchina tedesca. Dopo aver vinto il Mondiale nel 2014, c’è stata l’zione al primo turno ai Mondiali del ...

