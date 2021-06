Cassa Integrazione per 4mila lavoratori a Taranto (Di martedì 29 giugno 2021) Il rischio di tensioni sociali è evidente con la nuova tranche di Cassa ordinaria. Domani sit in di protesta dei comitati cittadini davanti all'ex Ilva per chiedere ancora la chiusura dell'area a ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 29 giugno 2021) Il rischio di tensioni sociali è evidente con la nuova tranche diordinaria. Domani sit in di protesta dei comitati cittadini davanti all'ex Ilva per chiedere ancora la chiusura dell'area a ...

Ultime Notizie dalla rete : Cassa Integrazione Lavoro, c'è blocco selettivo e nuova Cigs. Draghi oggi incontra i sindacati Stop ai licenziamenti fino alla fine di ottobre per tessile calzaturiero e moda. Cassa integrazione gratuita per 13 settimane alle ditte in crisi o che hanno terminato gli ammortizzatori sociali. Queste le decisioni della Cabina di regia a Palazzo ...

Cassa Integrazione per 4mila lavoratori a Taranto Il rischio di tensioni sociali è evidente con la nuova tranche di cassa ordinaria. Domani sit in di protesta dei comitati cittadini davanti all'ex Ilva per chiedere ancora la chiusura dell'area a ...

Cassa integrazione e assegno ordinario: quando spetta l'assegno per il nucleo familiare Ipsoa Gigafactory, ultimo appello a Stellantis “Per quanto riguarda la gigafactory credo ci siano buone possibilità per il nostro territorio di essere la scelta di Stellantis, scelta che dovrebbe concretizzarsi nelle prossime settimane o mesi”. Ad ...

