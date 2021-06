LaGazzettaWeb : Brindisi, abusi in ascensore su ragazzini di 12 anni: arrestato 16enne - giornaleradiofm : Approfondimenti: Abusava di bambini, arrestato 16enne: (ANSA) - BARI, 29 GIU - Un 16enne è stato arrestato a Brindi… - estornudoauto : RT @MediasetTgcom24: Brindisi, abusava di due bambini: arrestato 16enne #brindisi - MaricaGusmitta : Abusava di bambini, arrestato 16enne Arrestato da polizia a #Brindisi su ordinanza emessa da Gip Lecce - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Brindisi, abusava di due bambini: arrestato ragazzo di 16 anni -

Ultime Notizie dalla rete : Brindisi abusava

TGCOM

Il giovane è stato arrestato dalla Squadra mobile diin esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale per i minorenni di Lecce su richiesta della procura ...Il giovane è stato arrestato dalla Squadra mobile diin esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale per i minorenni di Lecce su richiesta della procura ...BARI, 29 GIU - Un 16enne è stato arrestato a Brindisi con l'accusa di aver ripetutamente costretto due 12enni a subire atti sessuali minacciandoli di picchiarli se avessero rivelato qualcosa. Il giova ...Le violenze andavano avanti da mesi. Le vittime e gli altri ragazzi del gruppo non denunciavano il colpevole per paura di ritorsioni ...