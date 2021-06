Borsa: Milano chiude in rialzo, Ftse Mib +0,52% (Di martedì 29 giugno 2021) Seduta positiva per la Borsa di Milano: l'indice Ftse Mib ha chiuso in aumento dello 0,52% a 25.357 punti. . Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di martedì 29 giugno 2021) Seduta positiva per ladi: l'indiceMib ha chiuso in aumento dello 0,52% a 25.357 punti. .

Piazza Affari positiva. FTSE MIB +0,52% Effetto opposto su Autogrill - 4,18%, Fiera Milano - 2,32%, Aeroporto Guglielmo Marconi Di Bologna - 2,79%. Le notizie sulla diffusione della variante Delta ripropongono il tema dei rischi derivanti ...

Borsa: Milano chiude in rialzo, Ftse Mib +0,52% - Economia ANSA Nuova Europa Unipol: Koru (controllata Coop) punta al 3,35% con reverse accelerated book building (RCO) Premio su prezzo chiusura odierno fino ad un massimo 6,6% (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 29 giu - Una parte del mondo 'a marchio Coop' punta a salire nel capitale di Unipol. La Koru Spa, soc ...

Borsa: Europa conclude positiva, Londra +0,2% MILANO, 29 GIU - Mercati azionari del Vecchio continente tutti in rialzo: Francoforte è stata la Borsa migliore della giornata e ha chiuso la seduta in aumento dello 0,88%, con Londra in aumento final ...

