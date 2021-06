Bologna | 16enne uccisa | padre Chiara ‘grazie a chi ha trovato colpevole’**

(Di martedì 29 giugno 2021) Monteveglio (Bologna), 29 giu. (Adnkronos) – “Voglio ringraziare pubblicamente tutti per la vicinanza e tutti quelli (gli inquirenti, ndr) per quello che hanno fatto”, ossia per averil presunto colpevole. Sono le parole che ildiGualzetti, laa coltellate e trovata ieri vicino all’abbazia di Monteveglio (Bologna), non lontano da casa, ha detto alle telecamere presenti davanti all’abitazione della vittima. A confessare il delitto è stato un amico di, anche lui di 16 anni, che ora deve rispondere di omicidio premeditato. L'articolo proviene da ...

Ultime Notizie dalla rete : **Bologna 16enne

Il, reo confesso, è stato bloccato ieri in strada aad alcuni chilometri dal borgo in cui vive. Deve rispondere di omicidio premeditato, contro di lui - secondo la procura che ha ...E una delle frasi, da quanto si apprende, che ilfermato per l'omicidio dell'amica e coetanea Chiara Gualzetti, uccisa a coltellate nella zona dell'Abbazia di Monteveglio (), ha ...Ha confessato l'omicidio il ragazzo arrestato ieri nell'ambito delle indagini sulla morte della sedicenne uccisa in provincia di Bologna. "Sentivo un demone dentro di me, sono uscito con il coltello p ...Chiara Gualzetti aveva sedici anni, gli occhi grigio-verdi e labbra carnose, sopracciglia folte e capelli scuri. Domenica era scomparsa dalla sua casa di Monteveglio nel Bolognese. Ieri ne è stato tro ...