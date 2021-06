Bimba di 5 mesi trovata con un sacchetto di plastica intorno alla testa: è in fin di vita (Di martedì 29 giugno 2021) Storia terribile in Sardegna: una Bimba sassarese di 5 mesi lotta tra la vita e la morte nell'ospedale Gaslini di Genova in seguito al principio di soffocamento provocatole da un sacchetto di plastica ... Leggi su globalist (Di martedì 29 giugno 2021) Storia terribile in Sardegna: unasassarese di 5lotta tra lae la morte nell'ospedale Gaslini di Genova in seguito al principio di soffocamento provocatole da undi...

