Basic Lazio, c’è l’intesa con il giocatore. Si tratta col Bordeaux (Di martedì 29 giugno 2021) Basic si avvicina alla Lazio. Stando a quanto riferito da Alfredo Pedullà, il giocatore avrebbe raggiunto l’intesa col club Basic ha scelto la Lazio. Ad annunciarlo è Alfredo Pedullà, sottolineando come il club biancoceleste abbia sorpassato il Napoli e raggiunto l’intesa totale col giocatore, mettendo sul piatto un contratto pluriennale a poco meno di 1,5 milioni a stagione. Come ricorda l’esperto di mercato, il giocatore è in scadenza nel 2022: la Lazio avrebbe offerto 6,5 milioni per portarlo a Roma, mentre i ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 29 giugno 2021)si avvicina alla. Stando a quanto riferito da Alfredo Pedullà, ilavrebbe raggiuntocol clubha scelto la. Ad annunciarlo è Alfredo Pedullà, sottolineando come il club biancoceleste abbia sorpassato il Napoli e raggiuntototale col, mettendo sul piatto un contratto pluriennale a poco meno di 1,5 milioni a stagione. Come ricorda l’esperto di mercato, ilè in scadenza nel 2022: laavrebbe offerto 6,5 milioni per portarlo a Roma, mentre i ...

Advertising

AlfredoPedulla : #Basic, accordo totale con la #Lazio. Ora il club di #Lotito aumenterà offerta al #Bordeaux. Il #Napoli è fuori - AlfredoPedulla : #FelipeAnderson-#Immobile-#Brandt è una bella traccia di tridente #Lazio da destra a sinistra. #Correa in uscita.… - AlfredoPedulla : #Lazio: non solo #Hysaj. Pressing per #Brandt, perfetto da esterno offensivo. E per il centrocampo avanza #Basic in… - infoitsport : Calciomercato Lazio, Il Messaggero: 'Il nuovo jolly è un modello Basic' - UomoRango : #Lazio #Calciomercato quando leggo 'Basic' alla Lazio -