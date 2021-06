xQc punta il dito contro gli streamer che raggirano gli utenti con pubblicità sulle criptovalute

Leggi su esports247

(Di lunedì 28 giugno 2021) Lodi Twitch Felix ‘xQc’ Lengyel hato iltutti i suoi colleghi che cercano di raggirare i propri fedeli seguaci conaffermando essere un mondo da eliminare e non da sponsorizzare. Lesono al momento molto dibattute grazie a picchi mai raggiunti negli ultimi mesi, soprattutto dalla ormai nota Dogecoin. Anche le squadre esports e diversesono entrati in questo mondo e stanno facendo di tutto per promuoverlo ai fan degli sport virtuali. Sebbene queste ...